Москвичам рассказали о воскресной погоде

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал РИА Новости, что в Москве в воскресенье ожидаются переменная облачность без осадков и до +29 градусов.
Характер погоды в столичном регионе, по словам Леуса, будет формировать периферия антициклона, которая вытянулась в центр Европейской России с юго-востока. В Москве и по области ожидается переменная облачность без осадков. «+27 — +29 будут показывать термометры в столице, — сказал Леус. — И +25 — +30 ожидается в районах Московской области».
Ветер будет дуть юго-западный — 3−8 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет мало меняться. К вечеру барометры покажут 745 мм ртутного столба, что немного ниже нормы.
