Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвичам рассказали о воскресной погоде

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал РИА Новости, что в Москве в воскресенье ожидаются переменная облачность без осадков и до +29 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал РИА Новости, что в Москве в воскресенье ожидаются переменная облачность без осадков и до +29 градусов.

Характер погоды в столичном регионе, по словам Леуса, будет формировать периферия антициклона, которая вытянулась в центр Европейской России с юго-востока. В Москве и по области ожидается переменная облачность без осадков. «+27 — +29 будут показывать термометры в столице, — сказал Леус. — И +25 — +30 ожидается в районах Московской области».

Ветер будет дуть юго-западный — 3−8 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет мало меняться. К вечеру барометры покажут 745 мм ртутного столба, что немного ниже нормы.

«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.