Москвичам рассказали о воскресной погоде

Характер погоды в столичном регионе, по словам Леуса, будет формировать периферия антициклона, которая вытянулась в центр Европейской России с юго-востока. В Москве и по области ожидается переменная облачность без осадков. «+27 — +29 будут показывать термометры в столице, — сказал Леус. — И +25 — +30 ожидается в районах Московской области».