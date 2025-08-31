Озвучены детали прощания с Родионом Щедриным: церемония пройдет в необычном формате

Церемония прощания со знаменитым российским композитором Родионом Щедриным пройдет в камерной обстановке. Присутствовать будут только близкие к нему люди. Об этом заявил генеральный секретарь Международного фонда имени Плисецкой и Щедрина Леонид Пелешев. Его слова передает ТАСС.
Как известно, Родиона Щедрина не стало в пятницу, 29 августа. Тогда знаменитый композитор ушел из жизни в возрасте 92 лет. Однако какие-либо подробности сначала не раскрывались. В частности, не озвучивалось, когда и в каком формате состоится прощание с деятелем искусства.
Теперь же ситуация несколько прояснилась. По словам Пелешева, прощание с Щедриным пройдет в камерной обстановке. Церемонию посетят только те люди, которые были близки к композитору. При этом дата все так же не называется.
Тем временем также стали известны детали завещания Родиона Щедрина и его легендарной супруги, балерины Майи Плисецкой. Последней волей пары было развеивание их праха над Россией. Поэтому теперь близкие деятелей искусства намерены это сделать.