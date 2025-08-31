Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Озвучены детали прощания с Родионом Щедриным: церемония пройдет в необычном формате

Прощание с композитором Родионом Щедриным пройдет в камерной обстановке.

Источник: Комсомольская правда

Церемония прощания со знаменитым российским композитором Родионом Щедриным пройдет в камерной обстановке. Присутствовать будут только близкие к нему люди. Об этом заявил генеральный секретарь Международного фонда имени Плисецкой и Щедрина Леонид Пелешев. Его слова передает ТАСС.

Как известно, Родиона Щедрина не стало в пятницу, 29 августа. Тогда знаменитый композитор ушел из жизни в возрасте 92 лет. Однако какие-либо подробности сначала не раскрывались. В частности, не озвучивалось, когда и в каком формате состоится прощание с деятелем искусства.

Теперь же ситуация несколько прояснилась. По словам Пелешева, прощание с Щедриным пройдет в камерной обстановке. Церемонию посетят только те люди, которые были близки к композитору. При этом дата все так же не называется.

Тем временем также стали известны детали завещания Родиона Щедрина и его легендарной супруги, балерины Майи Плисецкой. Последней волей пары было развеивание их праха над Россией. Поэтому теперь близкие деятелей искусства намерены это сделать.