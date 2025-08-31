Ричмонд
Россиянам рассказали, какие штрафы грозят за передачу данных

С 1 сентября в РФ вводят штрафы от 30 тыс руб за передачу данных для регистрации.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. За передачу данных, необходимых для регистрации или авторизации пользователя в интернете, гражданам РФ с 1 сентября будет грозить штраф до 50 тысяч рублей, а юрлицам — до 200 тысяч рублей.

Так, за нарушение для граждан предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — от 50 до 100 тысяч рублей, юридическим лицам — от 100 до 200 тысяч рублей.

При этом данное действие не будет содержать состава преступления, если передача будет осуществляться для правомерного использования или с согласия пользователя.

Кроме того, с 1 сентября штрафы до 250 тысяч рублей будут грозить за использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции с нарушением требований законодательства РФ, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.