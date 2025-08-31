Ричмонд
19 тысяч жителей Иркутска участвовали в фестивале «Русское лето. ZаРоссию»

Патриотический праздник прошел в Комсомольском парке.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Патриотический фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» прошел в Иркутске. Его участниками стали 19 тысяч человек — от мала до велика. Для гостей работали тематические зоны, где они писали письма солдатам, плели масксети и костюмы, на машинах УАЗ оставляли пожелания для бойцов. Технику и средства маскировки передадут в зону проведения спецоперации. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

В Комсомольском парке были проведены танцевальные флешмобы, мотозаезды, мастер-классы по самбо, боксу и скандинавской ходьбе. Также состоялся аукцион для сбора средств в Благотворительный фонд «Всё для победы!», по итогам которого собрали 135 тысяч рублей. На эти деньги закупят детекторы дронов «Булат 4» и рации.

Кульминацией стал концерт певицы Виктории Дайнеко и рэпера ST.

