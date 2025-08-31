19 тысяч жителей Иркутска участвовали в фестивале «Русское лето. ZаРоссию»

Патриотический фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» прошел в Иркутске. Его участниками стали 19 тысяч человек — от мала до велика. Для гостей работали тематические зоны, где они писали письма солдатам, плели масксети и костюмы, на машинах УАЗ оставляли пожелания для бойцов. Технику и средства маскировки передадут в зону проведения спецоперации. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.