В Южно-Сахалинске пройдет форум «Образование — энергия будущего»

Форум «Образование — энергия будущего» состоится с 15 по 20 сентября в Южно-Сахалинске в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации города.
Шестой форум посвящен практикам формирования региональных моделей воспитательных систем, роли воспитания в развитии человеческого потенциала, реализации моделей бесшовного обучения и воспитания. На мероприятии ожидается участие делегации из Китайской Народной Республики. В течение семи дней будут проходить дискуссии, интенсивы, проектные сессии.
Программа состоит из нескольких треков: патриотическое воспитание, креативные индустрии в системе образования, краеведение, духовно-нравственное развитие и другие. Традиционно ряд мероприятий организован для школьников и дошкольников Южно-Сахалинска и соседних муниципалитетов. Площадки форума развернутся как в учреждениях образования, культуры, спорта, так и в городском парке. В течение месяца организаторы будут знакомить аудиторию с локациями и экспертами.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.