В Южно-Сахалинске пройдет форум «Образование — энергия будущего»

Программа состоит из нескольких треков: патриотическое воспитание, креативные индустрии в системе образования, краеведение, духовно-нравственное развитие и другие. Традиционно ряд мероприятий организован для школьников и дошкольников Южно-Сахалинска и соседних муниципалитетов. Площадки форума развернутся как в учреждениях образования, культуры, спорта, так и в городском парке. В течение месяца организаторы будут знакомить аудиторию с локациями и экспертами.