В якутском вузе запустили проект «Студенческая биржа труда YЛЭ»

Проект «Студенческая биржа труда YЛЭ» начали реализовывать в Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в департаменте информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).
«До начала реализации проекта по нашим данным трудоустроено по педагогическим специальностям 38 студентов очной и заочной форм обучения института математики и информатики, института зарубежной филологии и регионоведения, физико-технического института. Мы планируем увеличить количество официально принятых на работу студентов СВФУ в школах региона и внести свой вклад в сокращение дефицита педагогических кадров», — отметила заведующий кафедрой английского языка и перевода, руководитель проекта Галина Парникова.
Участвовать в проекте и пробовать себя в будущей профессии могут студенты старших курсов педагогических направлений и обучающиеся в магистратуре. В 2024 году уже было апробировано образовательное брокерство в одном арктическом районе Якутии: два студента очной формы обучения Института математики и информатики СВФУ работали на выпускном курсе в качестве учителей математики в Анабарском районе. Результаты ОГЭ и ЕГЭ их учеников и общий уровень преподавания математики нашли положительный отклик как в местной администрации, так и в районном управлении образования.
Проект «Студенческая биржа труда YЛЭ» — это важный шаг в объединении теории и практики. Он помогает студентам осознанно подойти к будущей профессии, а школам — получить мотивированных молодых специалистов, готовых расти в системе образования. Такое взаимодействие между университетом, школами и органами власти не только сократит дефицит педагогов, но и повысит уровень подготовки будущих учителей.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.