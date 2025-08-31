В якутском вузе запустили проект «Студенческая биржа труда YЛЭ»

Участвовать в проекте и пробовать себя в будущей профессии могут студенты старших курсов педагогических направлений и обучающиеся в магистратуре. В 2024 году уже было апробировано образовательное брокерство в одном арктическом районе Якутии: два студента очной формы обучения Института математики и информатики СВФУ работали на выпускном курсе в качестве учителей математики в Анабарском районе. Результаты ОГЭ и ЕГЭ их учеников и общий уровень преподавания математики нашли положительный отклик как в местной администрации, так и в районном управлении образования.