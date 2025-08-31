В Нижегородской области открылось производство деталей для газовых турбин

Выпуск кольцевых деталей для газотурбинных установок большой мощности стартовал на площадке Кулебакского металлургического завода в Нижегородской области. Это стало возможным благодаря займу, полученному по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Изделия, которые начали производить на предприятии, являются критически важными элементами конструкции газовых турбин. Средства займа компания направила на приобретение высокотехнологичного оборудования, в том числе токарно-карусельных станков для обработки деталей, закалочного комплекса для термической обработки и оборудования для контроля качества.
«Наша ключевая задача — вовлечение и всесторонняя помощь предприятиям в участии в программах поддержки. Мы реализуем собственные программы и сотрудничаем с федеральным фондом развития промышленности. В прошлом году по программам регионального и федерального фондов развития промышленности 55 проектов нижегородских промышленных компаний получили льготные займы», — подчеркнул директор регионального фонда развития промышленности Илья Тихонов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.