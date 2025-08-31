В Нижегородской области открылось производство деталей для газовых турбин

«Наша ключевая задача — вовлечение и всесторонняя помощь предприятиям в участии в программах поддержки. Мы реализуем собственные программы и сотрудничаем с федеральным фондом развития промышленности. В прошлом году по программам регионального и федерального фондов развития промышленности 55 проектов нижегородских промышленных компаний получили льготные займы», — подчеркнул директор регионального фонда развития промышленности Илья Тихонов.