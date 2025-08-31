Красноярск в миниатюре: масштабная копия города появится в знаменитом московском музее

Максимальная детализация макета позволит воссоздать динамичную жизнь города: по улицам будут двигаться миниатюрные автомобили и автобусы, а по тротуарам — фигурки горожан. Отдельные здания выполнят в разрезе, чтобы посетители могли заглянуть внутрь и рассмотреть интерьеры и бытовые сценки. Часть сюжетов будет содержать отсылки к известным российским фильмам и мультфильмам.