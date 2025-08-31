Красноярск в миниатюре: масштабная копия города появится в знаменитом московском музее

Легендарный столичный музей «Царь-макет» приступил к созданию детализированной копии Красноярска в масштабе 1:87.
Проект войдет в состав нового масштабного зала, посвященного восточным регионам России, открытие которого запланировано на конец 2026 года.
Как сообщают создатели, миниатюрный Красноярск включит в себя узнаваемые архитектурные символы города: часовню Параскевы Пятницы, остров Татышев, историческое здание дома купца Цукермана, музейный центр «Площадь мира» и железнодорожный вокзал. Особенностью экспозиции станет интерактивность: большинство объектов можно будет «оживить» с помощью специальных кнопок.
Максимальная детализация макета позволит воссоздать динамичную жизнь города: по улицам будут двигаться миниатюрные автомобили и автобусы, а по тротуарам — фигурки горожан. Отдельные здания выполнят в разрезе, чтобы посетители могли заглянуть внутрь и рассмотреть интерьеры и бытовые сценки. Часть сюжетов будет содержать отсылки к известным российским фильмам и мультфильмам.
В настоящее время в основном зале музея представлено более 28 интерактивных макетов городов европейской части России. Красноярск станет одним из центральных объектов нового восточного раздела экспозиции, что подчеркивает значимость столицы Сибири в масштабах страны.