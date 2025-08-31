Ричмонд
В Омске появятся новые адаптивные спортивные секции

В сентябре для омичей с нарушениями слуха откроется набор на дзюдо.

Источник: Комсомольская правда

В Омске увеличивается количество адаптивных спортивных секций. Так, с сентября в филиале спортивной школы им. А. М. Пушницы откроется набор ребят с нарушениями слуха на отделение дзюдо. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил мэр города Сергей Шелест.

Тренировки для ребят с нарушениями слуха будут проходить в филиале спортивной школы им. А. М. Пушницы на Мира, 23. Занятия — 5 раз в неделю. Всю подробную информацию можно будет узнать в спортшколе.

Добавим, недавно в Омске на базе ледового дворца спорта им. А. В. Кожевникова появилась команда по следж-хоккею «Ладья» для ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На сегодняшний день там занимаются порядка 40 спортсменов, в том числе ветераны специальной военной операции.