Цены на молочные продукты выросли в Ростовской области в августе

В конце августа торговые точки Ростовской области повысили цены на основные молочные продукты. Согласно данным Ростовстата на 25 августа, больше всего подорожало сливочное масло, средняя цена на которое достигла 1072,18 рубля за килограмм, что на 1,96 рубля выше показателей недельной давности.
Самое доступное масло можно приобрести в Миллерово за 1036,28 ₽/кг и Сальске — 1038,91 ₽/кг, тогда как жителям Волгодонска и Ростова-на-Дону приходится платить больше всего — 1085,78 и 1090,46 рубля соответственно.
Сметана подорожала до 369,04 рубля за килограмм. Наиболее высокие цены зафиксированы в Шахтах — 380,26 ₽ и Ростове-на-Дону — 379,36 ₽, а самые низкие в Сальске — 351,67 ₽ Творог прибавил в цене 54 копейки, достигнув средней стоимости 462,68 ₽/кг.
Сыр демонстрирует наименьший рост цен — всего 38 копеек, со средней ценой 925,07 ₽/кг. Самый доступный сыр в Волгодонске — 837,23 ₽, Сальске — 880,38 ₽ и Шахтах — 894,02 ₽, в то время как в Ростове-на-Дону он стоит дороже всего — 962,21 рубль за килограмм.
