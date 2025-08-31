Цены на молочные продукты выросли в Ростовской области в августе

Сыр демонстрирует наименьший рост цен — всего 38 копеек, со средней ценой 925,07 ₽/кг. Самый доступный сыр в Волгодонске — 837,23 ₽, Сальске — 880,38 ₽ и Шахтах — 894,02 ₽, в то время как в Ростове-на-Дону он стоит дороже всего — 962,21 рубль за килограмм.