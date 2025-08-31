В Новосибирске рассказали о предстоящих сильных магнитных бурях

30 августа зафиксировали солнечную вспышку класса M2.76. Уже подтверждено — выброс плазмы движется прямо к Земле. По данным космических коронографов, облако достигнет орбиты 2 сентября, вызвав геомагнитные возмущения уровня G2-G4. Это может серьёзно повлиять на самочувствие метеочувствительных людей: возможны головные боли, перепады давления, слабость и нарушения сна.