В Новосибирске рассказали о предстоящих сильных магнитных бурях

Спасатели МАСС в своем Telegram-канале предупредили: 2 сентября Новосибирск может накрыть мощная магнитная буря.

30 августа зафиксировали солнечную вспышку класса M2.76. Уже подтверждено — выброс плазмы движется прямо к Земле. По данным космических коронографов, облако достигнет орбиты 2 сентября, вызвав геомагнитные возмущения уровня G2-G4. Это может серьёзно повлиять на самочувствие метеочувствительных людей: возможны головные боли, перепады давления, слабость и нарушения сна.

Спасатели советуют в эти дни избегать стрессов, снизить физические нагрузки, проконсультироваться с врачом при хронических заболеваниях. Также есть риск повторных выбросов — солнечная активность остаётся высокой.

Ранее стало известно, что Новосибирск накроет волна магнитных бурь в сентябре.