В хабаровском колледже будут готовить разработчиков компьютерных игр

Игровые разработчики освоят профессию за 2 года 10 месяцев. В рамках подготовки молодые специалисты изучат 3Д-моделирование и геймдизайн, проектирование информационных систем и разработку графического интерфейса, создание иммерсивных и мультимедийных приложений. Поступить на специальность можно будет в 2026 году. Кроме того, в колледже открылось направление «Реклама». На нем студенты будут изучать PR-технологии и копирайтинг, практику медиакоммуникаций, маркетинговые исследования и многое другое.