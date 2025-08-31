В хабаровском колледже будут готовить разработчиков компьютерных игр

Разработчиков компьютерных игр дополненной и виртуальной реальности начнут готовить в Хабаровском технологическом колледже в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Хабаровского края.
Игровые разработчики освоят профессию за 2 года 10 месяцев. В рамках подготовки молодые специалисты изучат 3Д-моделирование и геймдизайн, проектирование информационных систем и разработку графического интерфейса, создание иммерсивных и мультимедийных приложений. Поступить на специальность можно будет в 2026 году. Кроме того, в колледже открылось направление «Реклама». На нем студенты будут изучать PR-технологии и копирайтинг, практику медиакоммуникаций, маркетинговые исследования и многое другое.
«Креативная индустрия — это перспективная отрасль экономики. Новые специальности помогут обеспечить индустрию высококвалифицированными кадрами, а также помогут в решении экономических и социальных задач. Кроме того, креативные специальности дадут молодежи региона возможность творческого развития», — отметила директор Хабаровского технологического колледжа Людмила Менякова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.