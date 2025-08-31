В Набережных Челнах заменили участок магистральной сети водоснабжения

Обновленные сети обеспечат надежное снабжение хозяйственно-питьевой водой и противопожарную защиту для более чем 11 тыс. жителей. Всего в Набережных Челнах по национальному проекту отремонтируют 29 объектов сети водоснабжения общей протяженностью более 46 км. Строительно-монтажные работы уже завершены на семи из них.