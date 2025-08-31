В Набережных Челнах заменили участок магистральной сети водоснабжения

Участок магистральной сети водоснабжения протяженностью 1,2 км обновили вдоль Московского проспекта в городе Набережные Челны Республики Татарстан по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городском исполнительном комитете.
В ходе капитального ремонта старый чугунный трубопровод диаметром 300 мм заменили на более прочный — многослойный полиэтиленовый. Также были обновлены задвижки, фасонные части и восстановлены строения 16 колодцев. Укладку труб выполнили методом горизонтально направленного бурения.
Обновленные сети обеспечат надежное снабжение хозяйственно-питьевой водой и противопожарную защиту для более чем 11 тыс. жителей. Всего в Набережных Челнах по национальному проекту отремонтируют 29 объектов сети водоснабжения общей протяженностью более 46 км. Строительно-монтажные работы уже завершены на семи из них.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.