Более 200 нижегородцев с ОВЗ трудоустроились за 6 месяцев 2025 года

Карьерные консультанты помогли им занять позиции озеленителя, флориста, массажиста и других специалистов. Кроме того, некоторые кандидаты прошли бесплатное переобучение по интересующим их направлениям. Людям с ОВЗ доступен полный спектр мер поддержки кадрового центра: помощь в составлении резюме и профессионального портфолио, профориентация, психологическая поддержка, подготовка к собеседованию и помощь в адаптации на рабочем месте, а при необходимости — направление на переобучение.