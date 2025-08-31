Более 200 нижегородцев с ОВЗ трудоустроились за 6 месяцев 2025 года

Работу с помощью проектного инклюзивного офиса кадрового центра «Работа России», который функционирует по национальному проекту «Кадры», за первое полугодие 2025-го нашли свыше 200 соискателей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Карьерные консультанты помогли им занять позиции озеленителя, флориста, массажиста и других специалистов. Кроме того, некоторые кандидаты прошли бесплатное переобучение по интересующим их направлениям. Людям с ОВЗ доступен полный спектр мер поддержки кадрового центра: помощь в составлении резюме и профессионального портфолио, профориентация, психологическая поддержка, подготовка к собеседованию и помощь в адаптации на рабочем месте, а при необходимости — направление на переобучение.
«В офисе установлен интерактивный навигационный терминал, адаптированный для людей на инвалидной коляске. С его помощью граждане могут попасть на сайт инклюзивного офиса, узнать о возможностях трудоустройства, мерах поддержки кадрового центра, заказать консультацию специалиста. Также установлены компьютеры для соискателей с нарушением слуха, зрения и моторики рук», — отметила директор нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.