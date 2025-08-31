Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детские учреждения Перми готовы к отопительному сезону

Как сообщает в своем телеграм-канале глава Перми Эдуард Соснин, все детские сады и школы города готовы к зиме.

Как сообщает в своем телеграм-канале глава Перми Эдуард Соснин, все детские сады и школы города готовы к зиме. Именно они традиционно открывают в городе отопительный сезон.

Готовность объектов здравоохранения на сегодняшний день составляет 92,9%, учреждений культуры и спорта — 87%. Завершение работ на этих объектах запланировано на 15 сентября.

Средняя цифра готовности по всем городским объектам — 80%. Так, из 5 886 многоквартирных домов готовы принять тепло 4 542. Все проблемные дома взяты на контроль в мэрии и городской прокуратуре.