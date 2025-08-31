Детские учреждения Перми готовы к отопительному сезону

Как сообщает в своем телеграм-канале глава Перми Эдуард Соснин, все детские сады и школы города готовы к зиме. Именно они традиционно открывают в городе отопительный сезон.
Готовность объектов здравоохранения на сегодняшний день составляет 92,9%, учреждений культуры и спорта — 87%. Завершение работ на этих объектах запланировано на 15 сентября.
Средняя цифра готовности по всем городским объектам — 80%. Так, из 5 886 многоквартирных домов готовы принять тепло 4 542. Все проблемные дома взяты на контроль в мэрии и городской прокуратуре.