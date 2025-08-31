В Томске пройдет II Сибирский химический симпозиум

Второй Сибирский химический симпозиум будет проводиться на базе Томского политехнического университета (ТПУ) с 20 по 24 октября при поддержке национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в вузе.
В программе мероприятия — пленарные, ключевые, приглашенные и устные доклады, а также постерная сессия, посвященная ключевым направлениям химии. Работы конференции будут опубликованы в сборнике материалов.
Ключевыми тематиками докладов станут дизайн новых материалов, кристаллохимический дизайн и супрамолекулярная химия, катализ, методы машинного обучения, медицинская химия и многое другое. Организатором Сибирского химического симпозиума выступает Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий ТПУ.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.