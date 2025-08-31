В Уфе спасатели освободили кошку, застрявшую в оконной створке

30 августа в доме по улице Шафиева в Уфе спасли кошку. Из окна одной из квартир на втором этаже доносилось жалобное мяуканье. Как выяснилось, любопытная кошка решила воспользоваться приоткрытым на проветривание окном, чтобы отправиться на прогулку, но прогулка не удалась.
Кошка безнадежно застряла в узком промежутке оконной створки, не имея возможности ни выбраться наружу, ни вернуться обратно в квартиру. Её мяуканье привлекло внимание соседей. Не теряя времени, они вызвали помощь.
Вскоре на место происхождения прибыла бригада спасателей ПСО УГЗ города Уфы. Оперативно они установили специальную лестницу, чтобы добраться до испуганного животного. Аккуратно приподняв кошку, они освободили её из плена и благополучно вернули домой.
