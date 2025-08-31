В Уфе спасатели освободили кошку, застрявшую в оконной створке

30 августа в доме по улице Шафиева в Уфе спасли кошку. Из окна одной из квартир на втором этаже доносилось жалобное мяуканье. Как выяснилось, любопытная кошка решила воспользоваться приоткрытым на проветривание окном, чтобы отправиться на прогулку, но прогулка не удалась.