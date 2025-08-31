«Енисей» одержал важную домашнюю победу над «Соколом» и поднялся в турнирной таблице

Красноярский футбольный клуб «Енисей» одержал уверенную победу в домашнем матче против саратовского «Сокола». Встреча на красноярском поле завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный и победный гол на 38-й минуте матча забил полузащитник Лука Раткович. Эта результативная атака принесла красноярской команде три очка.
Благодаря этой победе «Енисей» поднялся на девятую позицию в турнирной таблице ФНЛ. Теперь в активе красноярской команды 8 набранных очков.
Уже 3 сентября «Енисей» снова сыграет на домашнем поле — на этот раз против ярославского «Шинника». Красноярские болельщики надеются, что команда сумеет продолжить победную серию.