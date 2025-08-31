В Азове двое подростков угнали машину со двора чужого дома

В Азове сотрудники полиции оперативно раскрыли кражу автомобиля, совершенную двумя несовершеннолетними жителями города. Уже через несколько часов после обращения потерпевшего угнанный «ВАЗ-21013» был обнаружен всего в 500 метрах от места преступления и возвращен владельцу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Инцидент произошел в ночь на 30 июля. Житель Азова сообщил в полицию, что с территории его частного дома пропал автомобиль стоимостью 100 тысяч рублей. Как выяснилось, машина стояла во дворе с незапертыми дверями, а ворота участка были открыты.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ими оказались двое местных подростков 16 и 17 лет. Они проникли на территорию двора и, воспользовавшись беспечностью владельца, угнали автомобиль.
— Подростков доставили в отдел полиции. В присутствии законных представителей с ними провели профилактическую беседу, — сказано в сообщении.
