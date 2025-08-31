В Азове двое подростков угнали машину со двора чужого дома

В Азове сотрудники полиции оперативно раскрыли кражу автомобиля, совершенную двумя несовершеннолетними жителями города. Уже через несколько часов после обращения потерпевшего угнанный «ВАЗ-21013» был обнаружен всего в 500 метрах от места преступления и возвращен владельцу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.