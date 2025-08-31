В Новгородской области с помощью БАС оценили соблюдение биобезопасности

Оценку соблюдения режимов биобезопасности с помощью дронов провели на предприятии «Белгранкорм — Великий Новгород» в Крестецком муниципальном округе Новгородской области по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
В ходе обследования с воздуха особое внимание уделялось состоянию ограждений, наличию дезинфекционных барьеров, соблюдению санитарных норм на территории предприятия, а также путям перемещения транспорта и персонала. Полученные данные будут тщательно проанализированы для выявления возможных нарушений и разработки рекомендаций по их устранению.
Использование беспилотников позволяет значительно сократить затраты на мониторинг и контроль. Дроны могут охватить большие территории за короткий промежуток времени, снижая нагрузку на специалистов и повышая оперативность реагирования на возникающие проблемы. Использование БАС поможет не только повысить эффективность работы специалистов, но и снизить риски распространения опасных заболеваний.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.