В Новгородской области с помощью БАС оценили соблюдение биобезопасности

Использование беспилотников позволяет значительно сократить затраты на мониторинг и контроль. Дроны могут охватить большие территории за короткий промежуток времени, снижая нагрузку на специалистов и повышая оперативность реагирования на возникающие проблемы. Использование БАС поможет не только повысить эффективность работы специалистов, но и снизить риски распространения опасных заболеваний.