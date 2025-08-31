Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцам рассказали, как выгодно продлить выходные в ноябре

Ноябрь — лучшее время для длинного отдыха с минимальными потерями.

Ноябрь — лучшее время для длинного отдыха с минимальными потерями.

Сотрудники на пятидневке могут устроить себе восьмидневные каникулы с 2 по 9 ноября 2025 года, потратив всего три дня отпуска. Об этом сообщает ТАСС.

Достаточно взять отгулы на 5, 6 и 7 ноября — остальные дни и так выходные или праздничные. Такой лайфхак даст почти неделю отдыха без лишних затрат отпускного лимита.

Если цель — больше денег, выгоднее взять отпуск с 27 октября по 1 ноября. Тогда отпускные будут выше, но уйдёт шесть дней отпуска. Также можно добавить дни за переработку, работу в праздники или как донор.

Отмечается, что ноябрь — лучшее время для длинного отдыха с минимальными потерями. Главное — спланировать заранее и согласовать с работодателем.