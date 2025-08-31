Новосибирцам рассказали, как выгодно продлить выходные в ноябре

Ноябрь — лучшее время для длинного отдыха с минимальными потерями.
Сотрудники на пятидневке могут устроить себе восьмидневные каникулы с 2 по 9 ноября 2025 года, потратив всего три дня отпуска. Об этом сообщает ТАСС.
Достаточно взять отгулы на 5, 6 и 7 ноября — остальные дни и так выходные или праздничные. Такой лайфхак даст почти неделю отдыха без лишних затрат отпускного лимита.
Если цель — больше денег, выгоднее взять отпуск с 27 октября по 1 ноября. Тогда отпускные будут выше, но уйдёт шесть дней отпуска. Также можно добавить дни за переработку, работу в праздники или как донор.
Отмечается, что ноябрь — лучшее время для длинного отдыха с минимальными потерями. Главное — спланировать заранее и согласовать с работодателем.