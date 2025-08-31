Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС сказало об эвакуации людей в противотуберкулезном диспансере под Минском

МЧС сообщило о пожаре в противотуберкулезном диспансере под Минском.

Источник: Комсомольская правда

В Минском районе произошел пожар в противотуберкулезном диспансере. Подробности 31 августа сообщили в пресс-службе МЧС.

О возгорании стало известно благодаря срабатыванию системы извещений о ЧС «Молния». Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали из здания тубдиспансера 10 человек.

Выяснилось, что пожар начался из-за загоревшегося матраса в палате на четвертом этаже пятиэтажного здания диспансера. Пожар был оперативно ликвидирован при помощи огнетушителя.

— Работали две автоцистерны, никто не пострадал. Причина случившего устанавливается, — прокомментировали в пресс-службе МЧС.

Еще в МЧС сообщили, что в Гродно школьник пострадал при обрушении здания: «Часть кирпичной стены рухнула на ребенка».

Тем временем ГАИ сказала белорусским водителям включать ближний свет фар с 25 августа.