МЧС сказало об эвакуации людей в противотуберкулезном диспансере под Минском

В Минском районе произошел пожар в противотуберкулезном диспансере. Подробности 31 августа сообщили в пресс-службе МЧС.
О возгорании стало известно благодаря срабатыванию системы извещений о ЧС «Молния». Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали из здания тубдиспансера 10 человек.
Выяснилось, что пожар начался из-за загоревшегося матраса в палате на четвертом этаже пятиэтажного здания диспансера. Пожар был оперативно ликвидирован при помощи огнетушителя.
— Работали две автоцистерны, никто не пострадал. Причина случившего устанавливается, — прокомментировали в пресс-службе МЧС.
