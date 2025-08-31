В Чувашии более 60 учителей повысят квалификацию для работы в агроклассах

Свыше 60 учителей Чувашской Республики пройдут курсы проведения квалификации для работы в агроклассах, открытых по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Повышение квалификации учителей будет проходить по дополнительной образовательной программе «Содержание и методика преподавания естественнонаучных предметов в агротехнологических классах». Занятия будут проводиться с 28 августа по 15 ноября. Обучение организовано на базе Чувашского государственного аграрного университета. Особое внимание будет уделено формированию практических навыков преподавателей.
«Такие курсы позволят существенно повысить уровень профессиональных компетенций педагогов, укрепить связь науки и практической деятельности, обеспечить качественную подготовку учащихся агроклассов и создать дополнительные стимулы для молодежи выбирать профессии в сельскохозяйственной отрасли», — отметила врио министра сельского хозяйства Чувашии Инна Волкова.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.