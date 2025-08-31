Два бренда Кабардино-Балкарии победили в конкурсе «Знай наших»

«Мы отметили тех производителей и компании, которые, с одной стороны, являются олицетворением Северного Кавказа, воплощением его духа и многовековой истории, а с другой — находятся в поисках новых смыслов и идей, через свой бренд показывают меняющийся облик региона, его быстрое развитие и перспективы. Победители представляют самые разные сферы — от уникального семейного бутик-отеля до производителей экологичной продукции», — отметил генеральный директор института развития Кавказ.РФ Андрея Юмшанова.