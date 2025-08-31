Два бренда Кабардино-Балкарии победили в конкурсе «Знай наших»

Победителями в специальной номинации проекта «Кавказские бренды» конкурса «Знай наших» стали два бренда из Кабардино-Балкарской Республики. Поддержка отечественных компаний осуществляется по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве экономического развития.
В число лучших вошли гостевой дом Жангуразовых и предприятие по производству пастилы под маркой YUMMY. Всего на победу в спецноминации «Кавказские бренды» претендовали 96 участников. Кроме того, среди финалистов оказались еще три предприятия из Северо-Кавказского федерального округа: цветочная ферма Satasalèfarm из Чечни, агрохолдинг «ЭКО-культура» из Ставропольского края и мебельная фабрика GUTICHER из Северной Осетии.
«Мы отметили тех производителей и компании, которые, с одной стороны, являются олицетворением Северного Кавказа, воплощением его духа и многовековой истории, а с другой — находятся в поисках новых смыслов и идей, через свой бренд показывают меняющийся облик региона, его быстрое развитие и перспективы. Победители представляют самые разные сферы — от уникального семейного бутик-отеля до производителей экологичной продукции», — отметил генеральный директор института развития Кавказ.РФ Андрея Юмшанова.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.