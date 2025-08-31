Красноярские археологи обнаружили на Стрелке уникальные украшения возрастом 16 тысяч лет

«Древнему мастеру необходимо было сначала найти подходящие камни и изготовить из них инструменты, а затем с их помощью резать, строгать и сверлить костяные заготовки. Готовые бусины нанизывали на нить из жил животных или растительных волокон», — пояснил Барков. Ученый отметил, что эти находки свидетельствуют о потребности древних людей в самовыражении и творчестве.