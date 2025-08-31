Красноярские археологи обнаружили на Стрелке уникальные украшения возрастом 16 тысяч лет

Сенсационная находка была сделана красноярскими археологами во время раскопок на историческом месте слияния рек Качи и Енисея — Стрелке. Ученые обнаружили украшения, созданные примерно 15,5−16 тысяч лет назад, в эпоху древнекаменного века.
Как сообщает источник в научных кругах, в культурном слое были найдены четыре артефакта: три цилиндрические бусины из трубчатой кости и одна подвеска, изготовленная из резца северного оленя. По словам руководителя отдела ООО «Красноярская Геоархеология» Александра Баркова, создатель украшений проделал «ювелирную работу», требующую высочайшего мастерства.
«Древнему мастеру необходимо было сначала найти подходящие камни и изготовить из них инструменты, а затем с их помощью резать, строгать и сверлить костяные заготовки. Готовые бусины нанизывали на нить из жил животных или растительных волокон», — пояснил Барков. Ученый отметил, что эти находки свидетельствуют о потребности древних людей в самовыражении и творчестве.
Кроме украшений, археологи обнаружили необычный предмет — крюк с отверстием, изготовленный из рога северного оленя. Назначение этого артефакта пока остается загадкой для специалистов.
Находки, сделанные еще в 2021 году, прошли тщательный анализ и только сейчас предаются широкой огласке, открывая новые страницы в истории заселения территории современного Красноярска.