В Нижегородской области создали приложение для общения людей с аутизмом

«Линктех предложил идею, помогает в создании образа продукта и его продвижении. На данном этапе реализовано MVP — тестовая версия, и мы в поиске крепкого партнера в бигтехе. Привязанность особенных пользователей к единственной возможности общаться — это огромная ответственность участников проекта. Поэтому ищем тех, кто поймет, оценит, сумеет и не бросит на полпути», — отметил руководитель Лаборатории инклюзивных технологий Нижегородской области Илья Лебедев.