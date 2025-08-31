В Нижегородской области создали приложение для общения людей с аутизмом

Тестовую версию приложения «Мои слова», которое поможет людям с аутизмом и другими ментальными особенностями легче коммуницировать, представила команда Нижегородской области на форуме «Цифровая эволюция». Сервис разрабатывали в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Приложение предназначено для детей и взрослых, применяющих в общении с окружающими карточки визуальной поддержки. «Мои слова» является улучшенной альтернативой германскому приложению Let Me Talk. Новый сервис адаптируется под русский и другие языки, использует большие языковые модели, преобразует карточки и слова в полноценные предложения и обеспечивает корректный синтаксис.
Функционал приложения содержит несколько сценариев применения: изучение слов, составление фраз, а также более сложных синтаксических конструкций. В сервисе есть простой и продвинутый пользовательские режимы, а также адаптация сгенерированной речи под пол и возраст пользователя.
«Линктех предложил идею, помогает в создании образа продукта и его продвижении. На данном этапе реализовано MVP — тестовая версия, и мы в поиске крепкого партнера в бигтехе. Привязанность особенных пользователей к единственной возможности общаться — это огромная ответственность участников проекта. Поэтому ищем тех, кто поймет, оценит, сумеет и не бросит на полпути», — отметил руководитель Лаборатории инклюзивных технологий Нижегородской области Илья Лебедев.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.