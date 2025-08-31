Ричмонд
В Киренске запустят новую котельную

Теплоисточник будет работать на древесной щепе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Киренске завершается строительство новой котельной, которая будет обеспечивать теплом жилые дома и социальные учреждения. Депутат Законодательного Собрания Приангарья и председатель бюджетного комитета Александр Лаутин оценил ход работ. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

По словам депутата, новый объект теплоснабжения города уже близок к запуску и уже в этом отопительном сезоне примет на себя функции старых котельных. Более того, работать новая котельная будет на более экологичном виде топлива, то есть на древесной щепе.

— При необходимости есть возможность перевести котельную на природный газ, — пояснил Александр Лаутин. — Новый теплоисточник позволит закрыть восемь старых мазутных и угольных котельных, что означает меньше дыма, меньше рисков и меньше износа оборудования.

Помимо очевидного плюса для экологической обстановки в городе, новая котельная будет обходиться дешевле, поскольку данный вид топлива стоит меньше и его легче доставить в Киренск, ведь древесная щепа заготавливается здесь же, на местных предприятиях. Общая стоимость строительства составила 1,9 млрд рублей. Расчётная мощность нового теплоисточника составит 28 МВт.