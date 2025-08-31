Ричмонд
В Ростове на левом берегу ликвидировали масштабный пожар

На улице Левобережной в Ростове потушили ландшафтный пожар.

Источник: Комсомольская правда

Крупный пожар на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован. Как сообщили в пресс-службе донского МЧС, открытое горение на площади 1500 квадратных метров было устранено в субботу в 19:15.

Возгорание сухой травы произошло днем в субботу, 30 августа, на улице Левобережная, 1. Огонь быстро распространился, образовав три отдельных очага по 500 квадратных метров каждый. Для тушения пожара пришлось привлечь авиацию. Вертолет совершил несколько сбросов воды, общий объем которых составил 60 тонн. Окончательно пожар был потушен только утром в воскресенье, 31 августа, в 9:30.

