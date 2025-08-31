В Ростове на левом берегу ликвидировали масштабный пожар

Возгорание сухой травы произошло днем в субботу, 30 августа, на улице Левобережная, 1. Огонь быстро распространился, образовав три отдельных очага по 500 квадратных метров каждый. Для тушения пожара пришлось привлечь авиацию. Вертолет совершил несколько сбросов воды, общий объем которых составил 60 тонн. Окончательно пожар был потушен только утром в воскресенье, 31 августа, в 9:30.