Свет отключили в Свердловском районе Иркутска и Марковском МО

Отключения электроснабжения в Свердловском районе Иркутска и Марковском муниципальном образовании произошли 31 августа. Сообщение поступило в 15:39 по иркутскому времени. Об этом сообщают в Иркутской электросетевой компании.
Под отключение попали жилые дома, расположенные на следующих улицах: Доржи Банзарова, Маршала Конева, Рябикова, Сергеева. Кроме того, без электричества остались жители некоторых домов в следующих садоводствах: СНТ «Сибирский Садовод», СНТ «Садовод», СНТ «Мичуринец», СНТ «Мичуринец-3».
На место оперативно прибыли специалисты для определения причин отключения и устранения возникшей проблемы. Работы ведутся бригадами Южных электрических сетей.
Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 19:00 текущего дня.