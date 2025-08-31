Девять часов беспрерывного движения в гору: врач из Омска взобралась на вершину Эльбруса

У Оксаны Кирьяновой, заместителя главного врача Городской поликлиники № 4, всегда есть мечта в запасе. И одну из них удалось осуществить совсем недавно: женщина взобралась на вершину Эльбруса (5 642 м над уровнем моря). На самую высокую гору России врач-альпинист поднималась в компании единомышленников на протяжении девяти часов, путь был нелегким.