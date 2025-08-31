Девять часов беспрерывного движения в гору: врач из Омска взобралась на вершину Эльбруса

У Оксаны Кирьяновой, заместителя главного врача Городской поликлиники № 4, всегда есть мечта в запасе. И одну из них удалось осуществить совсем недавно: женщина взобралась на вершину Эльбруса (5 642 м над уровнем моря). На самую высокую гору России врач-альпинист поднималась в компании единомышленников на протяжении девяти часов, путь был нелегким.
Готовиться к восхождению омский врач Оксана Кирьянова начала еще в сентябре прошлого года. Все — с самого нуля. Сначала — улучшение физических показателей: регулярные тренировки, пробежки, силовые упражнения и занятия в спортивном клубе.
Уже в лагере у подножия вершины — более серьезная подготовка и адаптация. Каждый день участники восхождения осваивали новые высоты, отрабатывали некоторые альпинистские навыки, например, хождение в связке.
«Только представьте себе: горный воздух разрежён, сердце учащённо бьётся от восторга и волнения, ты стоишь лицом к лицу к могучей снежной громадине, позади 9 часов непрерывного движения. В этот момент ты испытываешь ощущение полной свободы, радости, восторга», — с волнением вспоминает Оксана Кирьянова.
Планирует ли омский врач покорять горные вершины и дальше — пока остается загадкой. Но то, что помогать пациентам будет и дальше, известно. И делать это, вероятно, Оксана Кирьянова будет уже с новыми силами.