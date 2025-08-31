Обнаружены три экологические формы южной мальмы в курильском озере

Отмечается, что выявленные экологические формы показывают параллелизм с диверсификацией у близкого вида в камчатских озерах: Медвежье, Верхне-Авачинское, Азабачье и Кроноцкое. Предварительный морфометрический анализ — исследование формы и размеров различных частей тела рыб — показал поразительное сходство между экологическими формами из разных озер. При этом степень этого сходства превышает межвидовые различия между южной мальмой и близким видом. По словам заведующей молодежной лабораторией исследования антропогенной динамики экосистем КамГУ им. Витуса Беринга Дарьи Паничевой, выявленные экологические формы демонстрируют параллелизм с диверсификацией у близкого вида в камчатских озерах. «Получается, что в схожих озерах рыбы развиваются по одному сценарию — природа как будто использует один и тот же “рецепт” для их эволюции», — сказала она.