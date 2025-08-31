Ученые предупредили о мощных магнитных бурях и полярных сияниях на Земле 2 сентября — что ждать белорусам

На Земле 2 сентября ожидаются мощные магнитные бури, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН белорусам и другим жителям планеты.
Причиной сильных магнитных бурь в начале сентября станет мощный выброс солнечной плазмы в сторону Земли. Выбросом плазмы сопровождалась вспышка на Солнце уровня M2.76.
К орбите нашей планеты солнечное вещество будет поступать в течение вторника. Прогнозируются магнитные бури уровня G2 — G4. Кроме того, наибольшую опасность могут вызвать повторные выбросы плазмы, которые могут произойти из-за общих запасов вспышечной энергии Солнца.
— Предварительно, наиболее вероятны магнитные бури G3 — сильные события, не наблюдавшиеся уже около трех месяцев. Существует примерно 20% вероятности бурь уровня G4. Риски бурь высшего уровня практически исключены, — прокомментировали ученые.
Также в лаборатории сказали, что в момент удара по магнитосфере Земли и последующие несколько часов можно ждать интенсивных полярных сияний с нижней границей на широте 55 градусов.
Кроме того, сохраняется высокая вероятность вспышек высшего уровня на Солнце, которые могут сопровождаться повторными выбросами плазмы в сторону Земли.
