Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые предупредили о мощных магнитных бурях и полярных сияниях на Земле 2 сентября — что ждать белорусам

Мощные магнитные бури обрушатся на Землю 2 сентября — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

На Земле 2 сентября ожидаются мощные магнитные бури, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН белорусам и другим жителям планеты.

Причиной сильных магнитных бурь в начале сентября станет мощный выброс солнечной плазмы в сторону Земли. Выбросом плазмы сопровождалась вспышка на Солнце уровня M2.76.

К орбите нашей планеты солнечное вещество будет поступать в течение вторника. Прогнозируются магнитные бури уровня G2 — G4. Кроме того, наибольшую опасность могут вызвать повторные выбросы плазмы, которые могут произойти из-за общих запасов вспышечной энергии Солнца.

— Предварительно, наиболее вероятны магнитные бури G3 — сильные события, не наблюдавшиеся уже около трех месяцев. Существует примерно 20% вероятности бурь уровня G4. Риски бурь высшего уровня практически исключены, — прокомментировали ученые.

Также в лаборатории сказали, что в момент удара по магнитосфере Земли и последующие несколько часов можно ждать интенсивных полярных сияний с нижней границей на широте 55 градусов.

Кроме того, сохраняется высокая вероятность вспышек высшего уровня на Солнце, которые могут сопровождаться повторными выбросами плазмы в сторону Земли.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов рассказал, какая погода будет в сентябре 2025 в Беларуси: «Теплый, солнечный, с первыми заморозками».

А еще ГАИ сказала белорусским водителям включать ближний свет фар с 25 августа.