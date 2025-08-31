Красноярск готовится к сентябрьскому коллапсу: мэрия предупредила о резком росте пробок

С началом учебного года красноярские дороги столкнутся с традиционным сезонным коллапсом. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в сентябре интенсивность движения возрастет на 20−30% по сравнению с летними месяцами.
По данным мониторинга УДИБ и сервиса «Яндекс. Пробки», ситуация начала ухудшаться уже в последнюю неделю августа. Утренние часы пик становятся длиннее, а средняя скорость движения на магистральных улицах снизилась на 15−20%.
Основными причинами транспортного коллапса называют массовое возвращение горожан из отпусков, начало учебного года и активизацию дорожных работ. Наибольшие затруднения ожидаются на участках, прилегающих к школам и детским садам, где будут формироваться локальные заторы.
В мэрии сообщили о принятии превентивных мер: специалисты департамента транспорта переведены на усиленный режим работы и будут оперативно корректировать работу светофорных объектов для разгрузки проблемных участков.
«Полностью избежать пробок в первые сентябрьские дни не удастся, — отмечают в администрации. — Мы рекомендуем красноярцам заранее планировать маршруты, по возможности использовать общественный транспорт и выезжать на 15−20 минут раньше привычного времени».
Особое внимание властей будет сосредоточено на организации дорожного движения в районе школьных линеек 1−2 сентября, когда точечные перекрытия добавятся к общему транспортному напряжению.