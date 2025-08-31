Ричмонд
68% иркутян выступают за полный запрет продажи вейпов

Лишь 13% опрошенных высказались против инициативы.

Источник: Комсомольская правда

Сервис по поиску работы SuperJob, провел социологический опрос среди экономически активного населения Иркутска на тему отношения к запрету продажи вейпов.

Основные результаты исследования: 68% иркутян выступают за полный запрет продажи вейпов на территории России. Лишь 13% опрошенных высказались против инициативы. 10% респондентов не имеют чёткой позиции по данному вопросу.

Анализ по демографическим признакам: среди женщин поддержка запрета достигает 74%, в то время как среди мужчин этот показатель составляет 61%.

Возрастной фактор: младше 35 лет: 53% поддерживают запрет; 35−45 лет: 70%; старше 45 лет: 80%.

Уровень образования: высшее образование: 77% поддерживают запрет; среднее профессиональное: 58%.

Наличие детей: есть дети: 75% поддерживают запрет; нет детей: 62%.