Сервис по поиску работы SuperJob, провел социологический опрос среди экономически активного населения Иркутска на тему отношения к запрету продажи вейпов.
Основные результаты исследования: 68% иркутян выступают за полный запрет продажи вейпов на территории России. Лишь 13% опрошенных высказались против инициативы. 10% респондентов не имеют чёткой позиции по данному вопросу.
Анализ по демографическим признакам: среди женщин поддержка запрета достигает 74%, в то время как среди мужчин этот показатель составляет 61%.
Возрастной фактор: младше 35 лет: 53% поддерживают запрет; 35−45 лет: 70%; старше 45 лет: 80%.
Уровень образования: высшее образование: 77% поддерживают запрет; среднее профессиональное: 58%.
Наличие детей: есть дети: 75% поддерживают запрет; нет детей: 62%.