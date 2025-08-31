Ричмонд
В хуторе Мержаново полностью ликвидирован крупный пожар

Вечером в субботу в Мержаново потушили пожар.

Источник: Комсомольская правда

Пожарные полностью потушили масштабное возгорание в хуторе Мержаново вечером 30 августа. Как сообщили в МЧС по Ростовской области, огонь был окончательно ликвидирован в 21:48 на площади 1500 квадратных метров.

По данным спасателей, первоначально к тушению были привлечены 15 пожарных и четыре единицы техники, но впоследствии количество сил было увеличено до 28 сотрудников МЧС и семи специализированных машин. Благодаря оперативной работе спасателей удалось предотвратить дальнейшее распространение огня. Причины возгорания устанавливаются.

Известно, что в пожаре пострадали три хозяйственные постройки и один автомобиль.

По свидетельствам очевидцев, в огне полностью сгорела известная местная достопримечательность — декорация маяка, которая украшала хутор почти восемь лет.

