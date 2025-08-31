В хуторе Мержаново полностью ликвидирован крупный пожар

По данным спасателей, первоначально к тушению были привлечены 15 пожарных и четыре единицы техники, но впоследствии количество сил было увеличено до 28 сотрудников МЧС и семи специализированных машин. Благодаря оперативной работе спасателей удалось предотвратить дальнейшее распространение огня. Причины возгорания устанавливаются.