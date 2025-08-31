В Башкирии сотрудники госавтоинспекции задержали пьяного водителя скутера

В деревне Карпово инспекторы остановили скутер, за рулём которого находился 43-летний местный житель. При общении с водителем от него явно ощущался резкий запах алкоголя, что стало основанием для проверки. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Уфы.