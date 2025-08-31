Ричмонд
В Башкирии сотрудники госавтоинспекции задержали пьяного водителя скутера

В Башкирии инспекторы ДПС задержали пьяного водителя скутера.

Источник: Комсомольская правда

В деревне Карпово инспекторы остановили скутер, за рулём которого находился 43-летний местный житель. При общении с водителем от него явно ощущался резкий запах алкоголя, что стало основанием для проверки. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Уфы.

Медицинское освидетельствование подтвердило опасения стражей порядка: содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 1,011 мг/л — это значение значительно превышает допустимую норму.

В ходе процедуры проверки выяснилось, что мужчина ранее уже был лишён права управления транспортным средством за вождение в пьяном виде.

В присутствии двух понятых его немедленно отстранили от управления, а скутер был отправлен на специализированную стоянку. Действия водителя подпадают под признаки уголовно наказуемого деяния, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ.

