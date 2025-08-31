На фестивале «Русское лето. ZaРоссию» в Иркутске прошел аукцион для нужд бойцов

Во время аукциона Александр Ведерников приобрел игрушку-талисман у Татьяны, жительницы Черемховского района и участницы СВО. Женщина работает врачом-анастезиологом в местной больнице, служила в медицинской мотострелковой роте. Она рассказала о том, как эта игрушка, подарок от сына, помогла ей однажды во время атаки дрона.