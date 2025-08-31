На фестивале «Русское лето. ZaРоссию» в Иркутске прошел аукцион для нужд бойцов

На прошедшем в Иркутске фестивале «Русское лето. ZaРоссию» состоялся аукцион, во время которого собирались средства для благотворительного фонда «Народный фронт. Все для Победы». В мероприятии участвовали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, спикер областного парламента Александр Ведерников и депутаты Законодательного Собрания, мэр Иркутска Руслан Болотов, представители областного правительства и регионального исполкома «Народного фронта».
Напомним: фестиваль проходит с 5 августа по 6 сентября, к мероприятию присоединились 15 городов России. В Иркутске он проходил 30 августа в парке «Комсомольский».
Во время аукциона Александр Ведерников приобрел игрушку-талисман у Татьяны, жительницы Черемховского района и участницы СВО. Женщина работает врачом-анастезиологом в местной больнице, служила в медицинской мотострелковой роте. Она рассказала о том, как эта игрушка, подарок от сына, помогла ей однажды во время атаки дрона.
Александр Ведерников пообещал передать талисман в один из музеев Черемховского района, чтобы он пополнил экспозицию, посвященную подвигам земляков на СВО.