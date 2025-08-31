В Сергиевом Посаде к осени 2026 года построят очистные сооружения

На объекте работают почти 200 рабочих и инженеров, а также 20 единиц техники. Основные сооружения будут готовы до конца 2025-го. До середины следующего года площадку расчистят от старых агрегатов и установят несколько «резервуаров». Затем на объекте начнутся пусконаладочные работы. Следующей осенью новые очистные сооружения заработают на полную мощность.