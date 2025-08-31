В Сергиевом Посаде к осени 2026 года построят очистные сооружения

Очистные сооружения возводят в городе Сергиевом Посаде Московской области при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Работы должны завершиться к осени 2026 года, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
На объекте работают почти 200 рабочих и инженеров, а также 20 единиц техники. Основные сооружения будут готовы до конца 2025-го. До середины следующего года площадку расчистят от старых агрегатов и установят несколько «резервуаров». Затем на объекте начнутся пусконаладочные работы. Следующей осенью новые очистные сооружения заработают на полную мощность.
«Отставания от графика нет. Уже завершились работы по монтажу приемной камеры, цеха механической очистки и доочистки, водопроводной насосной станции, аэротенка, водомерной камеры и многого другого. На данном этапе идет строительство внутренних сетей и вспомогательных зданий. Строящиеся очистные мощностью 40 тысяч кубометров в сутки придут на смену иловым картам», — отметили в пресс-службе администрации Сергиево-Посадского городского округа.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.