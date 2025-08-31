В Тамбовской области пройдет фестиваль «МичуринФест»

Фестиваль «МичуринФест» состоится 6 сентября в городе Мичуринске Тамбовской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в городской администрации.
На мероприятии соберутся ученые, эксперты, общественные деятели, представители культурных и образовательных учреждений, а также местные жители и гости города. В этом году организаторы расширяют масштабы и географию участников. Основными темами фестиваля станут селекция, сад, огород и ландшафтная архитектура.
«Приходите на “МичуринФест” и откройте для себя богатое наследие города в современном формате! Попробуйте блюда, где яблоки, плоды и ягоды играют главную роль, познакомьтесь с традициями нашего города. Вас ждут увлекательные мастер-классы, выставки, пеший маршрут “Ось Мичурина” и интерактивные площадки, раскрывающие вклад Ивана Владимировича Мичурина в развитие селекции и сельского хозяйства», — отметила начальник отдела по развитию туризма администрации Мичуринска Ольга Тарабукина.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.