Эксперты ждут в сентябре всплеск мошеннических схем в отношении студентов

Эксперты отмечают, что с 1 сентября 2025 года в России изменяются условия получения образовательного кредита с господдержкой — правительство будет устанавливать список специальностей, по которым можно получить льготный кредит. Мошенники используют эту ситуацию, предлагая фиктивные кредиты тем, чьи специальности не вошли в список. Рекомендуется проверять наличие специальности в официальном списке, утвержденном правительством.