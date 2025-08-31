В школах Новосибирска с 1 сентября введут новые учебники по истории

Теперь отечественная и мировая история идут параллельно: каждый параграф начинается с рубрик «Россия» и «Мир».
С 1 сентября новосибирские школьники начнут учиться по обновлённым учебникам истории, о чем сообщает «Вести-Новосибирск».
Издания стали компактнее, с большим количеством иллюстраций, карт и QR-кодов, ведущих к дополнительным материалам.
Теперь отечественная и мировая история идут параллельно: каждый параграф начинается с рубрик «Россия» и «Мир». Это поможет ученикам видеть события в контексте. В 10 классе хронология изменилась — изучение начнётся с 1914 года и дойдёт до начала XXI века. Учебники также включают материал для подготовки к экзаменам.
Для учеников 5−7 классов вводится новый предмет — «История родного края». Он будет включать экскурсии по музеям и выставкам, чтобы дети глубже понимали прошлое региона.
