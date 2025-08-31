Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школах Новосибирска с 1 сентября введут новые учебники по истории

Теперь отечественная и мировая история идут параллельно: каждый параграф начинается с рубрик «Россия» и «Мир».

Теперь отечественная и мировая история идут параллельно: каждый параграф начинается с рубрик «Россия» и «Мир».

С 1 сентября новосибирские школьники начнут учиться по обновлённым учебникам истории, о чем сообщает «Вести-Новосибирск».

Издания стали компактнее, с большим количеством иллюстраций, карт и QR-кодов, ведущих к дополнительным материалам.

Теперь отечественная и мировая история идут параллельно: каждый параграф начинается с рубрик «Россия» и «Мир». Это поможет ученикам видеть события в контексте. В 10 классе хронология изменилась — изучение начнётся с 1914 года и дойдёт до начала XXI века. Учебники также включают материал для подготовки к экзаменам.

Для учеников 5−7 классов вводится новый предмет — «История родного края». Он будет включать экскурсии по музеям и выставкам, чтобы дети глубже понимали прошлое региона.

Ранее мы сообщали, что новосибирские школьники будут изучать предмет «Духовно-нравственная культура».