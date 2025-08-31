В школах Новосибирска с 1 сентября введут новые учебники по истории

Теперь отечественная и мировая история идут параллельно: каждый параграф начинается с рубрик «Россия» и «Мир». Это поможет ученикам видеть события в контексте. В 10 классе хронология изменилась — изучение начнётся с 1914 года и дойдёт до начала XXI века. Учебники также включают материал для подготовки к экзаменам.