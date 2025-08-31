В башкирском вузе 120 учителей агроклассов повысят квалификацию

Обучение будет проводиться до 7 ноября. Программа включает в себя три обязательных модуля: «Прогрессивные технологии в сельском хозяйстве», «Современное агропроизводство», «Государственная политика в сфере образования» и два дополнительных модуля «Реализация учебных предметов на углубленном уровне в агротехнологическом классе» и «Специализированные учебные курсы и внеурочная деятельность в системе профильного агротехнологического образования».