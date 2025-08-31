В башкирском вузе 120 учителей агроклассов повысят квалификацию

Курсы повышения квалификации в Башкирском государственном аграрном университете пройдут 120 учителей агроклассов по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан.
Обучение будет проводиться до 7 ноября. Программа включает в себя три обязательных модуля: «Прогрессивные технологии в сельском хозяйстве», «Современное агропроизводство», «Государственная политика в сфере образования» и два дополнительных модуля «Реализация учебных предметов на углубленном уровне в агротехнологическом классе» и «Специализированные учебные курсы и внеурочная деятельность в системе профильного агротехнологического образования».
Лекции и практические занятия будут проводиться с применением дистанционных образовательных технологий. На базе вуза для слушателей пройдут очные лабораторные и практические занятия с выездом на передовые агропредприятия.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.