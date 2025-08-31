Ричмонд
Российская киноиндустрия переживает бум: спрос на массовку вырос втрое

К празднованию Дня российского кино аналитики Авито Услуги и Авито Работа представили масштабное исследование рынка труда в кинематографической отрасли. Данные за январь-июль 2025 года свидетельствуют о резком росте активности в секторе.

Согласно отчету, наиболее значительный рост спроса зафиксирован на услуги массовки — количество запросов увеличилось более чем в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Также на 115% вырос спрос на специалистов по свету (гафферов), а на актеров дубляжа — на 57%.

Параллельно с ростом спроса произошло заметное снижение средних цен на услуги: стоимость массовки упала в 2 раза, а киносъемки подешевели на 20%.

В Сибирском федеральном округе зафиксированы самые высокие зарплатные предложения для актеров — в среднем 83 355 рублей в месяц. Звукорежиссеры в регионе получают предложения с доходом около 69 153 рублей ежемесячно.

Александр Семочкин, руководитель категорий «Деловые и хозяйственные услуги» на Авито Услугах, отмечает: «Мы наблюдаем не сезонный всплеск, а устойчивый тренд. Российское кино становится доступнее и востребованнее как для зрителей, так и для создателей контента».

Региональные рынки также демонстрируют активный рост. В Омской и Ярославской областях количество откликов на вакансии в киноиндустрии выросло более чем вдвое, что свидетельствует о растущей привлекательности профессий в сфере кинопроизводства по всей России.