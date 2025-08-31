Российская киноиндустрия переживает бум: спрос на массовку вырос втрое

Согласно отчету, наиболее значительный рост спроса зафиксирован на услуги массовки — количество запросов увеличилось более чем в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Также на 115% вырос спрос на специалистов по свету (гафферов), а на актеров дубляжа — на 57%.