Эксперты из Москвы оценили работу онкослужбы Челябинской области

Делегация во главе с заместителем директора Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина по реализации федеральных проектов Тиграном Геворкяном проинспектировала работу онкологической службы в Челябинской области. Организация таких визитов отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
«Мы оценили выстроенные в регионе процессы, связанные с маршрутизацией пациентов, и взаимодействие Челябинского онкоцентра, который является флагманским учреждением среди специализированных онкологических клиник в России, с первичным звеном здравоохранения — центрами амбулаторной онкологической помощи. В регионе определенно реализуется пациентоцентричный подход, впечатляет организационно-управленческая модель взаимодействия врачей онкоцентра с онкологами на местах», — отметил Тигран Геворкян.
Московские специалисты также отметили значительное снижение количества обращений в федеральный центр от пациентов из Челябинской области. Это является положительным индикатором доступности качественной медицинской помощи в регионе. Кроме того, в регионе объединили Челябинский онкоцентр с онкодиспансером в Магнитогорске.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.