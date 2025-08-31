В поселке Ванино открылся выставочный зал «Сделано в Хабаровском крае»

Выставочный зал «Сделано в Хабаровском крае» начал работать в поселке Ванино в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в администрации Ванинского района.
Данный проект направлен на поддержку и развитие регионального производства, продвижение дальневосточной продукции на внутреннем и внешнем рынках. На открытии гости смогли познакомиться с удивительными изделиями местных мастеров, многие из которых вложили в свою работу душу и творчество. В выставочном зале представлена продукция Ванинского и Советско-Гаванского районов, а в будущем планируется добавить товары из других территорий края.
«Мы искренне рады приветствовать вас на событии, которое знаменует собой важный этап в развитии регионального производства. Многие из вас, возможно, уже слышали, что 25 июля в Москве открылась торгово-выставочная площадка дальневосточной продукции под названием “Сделано в Хабаровском крае”. И сегодня с особой гордостью отмечаем, что именно Ванинский район одними из первых в Хабаровском крае воплотил эту инициативу в жизнь», — подчеркнул врио главы Ванинского района Артем Соленый.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.