В Братске планируется газифицировать более 800 домов

Реализация проекта будет проходить до конца 2026 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске продолжается работа по газификации частных домовладений. Как сообщают в региональном правительстве, еще 880 домов с печным или угольным отоплением планируется перевести на газ в Правобережном округе города до конца 2026 года. Такие мероприятия запланированы в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». В сообщении отмечается, что подобные работы уже проведены в нескольких домах на улицах Каховской и Рождественской.

— Установка газового оборудования, монтаж системы отопления и технологическое присоединение к сетям газораспределения выполняются за счёт средств федеральной и областной субсидии, а также бюджета муниципалитета, то есть бесплатно для собственников домов, — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По данным главы региона, в настоящий момент ведутся работы по подключению 200 домов, а всего до конца года будет газифицировано 352 жилища. Общее финансирование составит 141 миллион рублей, причем средства выделяются из бюджетов разных уровней.

Те, кто уже воспользовался этой возможностью, подтверждают: новый источник отопления позволяет существенно экономить в холодное время года. На все вопросы помогут ответить в отделе по организации газоснабжения населения в администрации Братска.

Напомним, что в Иркутской области мероприятия по догазификации проводятся с 2021 года, а с 2021 по 2023 годы в Братске в рамках программы «Чистый воздух» было смонтировано более 14 километров газораспределительных сетей.