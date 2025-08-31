В Братске планируется газифицировать более 800 домов

В Братске продолжается работа по газификации частных домовладений. Как сообщают в региональном правительстве, еще 880 домов с печным или угольным отоплением планируется перевести на газ в Правобережном округе города до конца 2026 года. Такие мероприятия запланированы в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». В сообщении отмечается, что подобные работы уже проведены в нескольких домах на улицах Каховской и Рождественской.