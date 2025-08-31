Под Новосибирском началась масштабная реконструкция Ордынской трассы

АО «Новосибирскавтодор» приступило к реконструкции участка трассы «Новосибирск — Кочки — Павлодар» с 15-го по 19-й км, рядом с посёлками Красный Восток и 8 Марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального ТУАД.