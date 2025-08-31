Ричмонд
Под Новосибирском началась масштабная реконструкция Ордынской трассы

Сейчас идёт расчистка территории, организован стройгородок и завоз материалов.

АО «Новосибирскавтодор» приступило к реконструкции участка трассы «Новосибирск — Кочки — Павлодар» с 15-го по 19-й км, рядом с посёлками Красный Восток и 8 Марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального ТУАД.

На 3,2 км протяжённости построят семь примыканий, четыре остановки с тротуарами и два надземных пешеходных перехода. Для местного движения выделят отдельную полосу, отделённую барьерным ограждением.

Вдоль трассы установят шумозащитные экраны «Полискрин», а освещение сделают светодиодным — энергоэффективным и ярким. Дорожное покрытие — щебеночно-мастичный асфальтобетон.

Работы разбиты на десять этапов. Завершить реконструкцию планируют в октябре 2028 года. Движение будут организовывать поэтапно, начиная с направления из Новосибирска.