В Башкирии участники смены Движения Первых посетили Стерлибашево

Участники региональной смены Движения Первых посетили с экскурсией село Стерлибашево Республики Башкортостан. Мероприятие было организовано в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации Стерлибашевского района.
Экскурсионная программа началась с посещения «Аллеи славы», где участники почтили память героев, возложили цветы и узнали о подвигах земляков в годы Великой Отечественной войны. Там они рассмотрели мемориальные стелы, посвященные героям. Далее группа направилась в Краеведческий музей имени М. Г. Махмудова, где смогла познакомиться с уникальной коллекцией экспонатов, отражающих богатую историю и культурные традиции района.
Завершилась экскурсия у памятника «Женщины 41-го», посвященного героизму, мужеству и самоотверженности стерлибашевских женщин в годы Великой Отечественной войны. Специалист местного отделения Движения Первых Эльмира Субхангулова отметила, что такие экскурсии — это не просто познавательные прогулки, а важная часть патриотического воспитания.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.