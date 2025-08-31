80 пожаров потушили спасатели в Ростовской области за сутки

Согласно оперативным данным, пожарные расчеты ликвидировали 22 техногенных пожара, в ходе которых был спасен один человек, а также 58 загораний сухой растительности. Кроме того, спасатели участвовали в ликвидации последствий одного дорожно-транспортного происшествия, где также был спасен один человек.