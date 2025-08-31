80 пожаров потушили спасатели в Ростовской области за сутки

За прошедшие сутки, 30 августа, подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области оперативно ликвидировали 81 происшествие. В ходе спасательных операций были спасены два человека.
Согласно оперативным данным, пожарные расчеты ликвидировали 22 техногенных пожара, в ходе которых был спасен один человек, а также 58 загораний сухой растительности. Кроме того, спасатели участвовали в ликвидации последствий одного дорожно-транспортного происшествия, где также был спасен один человек.
Для выполнения этих задач было задействовано 860 специалистов и 215 единиц техники.
Особую озабоченность спасателей вызывает пожароопасная обстановка. В северо-восточных, центральных, южных, местами в северо-западных, юго-восточных районах и Приазовье объявлен 5 класс чрезвычайной пожароопасности, местами в Приазовье — 4 класс высокой пожароопасности. МЧС рекомендует жителям области соблюдать крайнюю осторожность с огнём и воздержаться от посещения лесов.
