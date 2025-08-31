Ричмонд
Компания из Воронежа оптимизировала фасовку горчицы

Она внедрила инструменты бережливого производства.

Предприятие «Агро Капиталъ Групп» из Воронежа благодаря инструментам федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» ускорило производство горчицы. Для этого компания в сотрудничестве с региональным центром компетенций (РЦК) внедрила бережливые методики, сообщили в АНО «РЦК».

«Совместно с предприятием мы организовали производственный процесс таким образом, чтобы обеспечить оптимальное расположение оборудования и последовательность прохождения через него сырья и материалов. Это сократило время сбора, сортировки и фасовки готовой продукции. Также организовали фасовку с точки зрения эргономики, что исключает лишние наклоны работника за мешками, а значит облегчает физическую нагрузку и сохраняет его здоровье», — рассказал руководитель проекта РЦК Алексей Назарьев.

Он также подчеркнул, что с помощью инструментов бережливого производства были найдены и другие оптимизационные решения, которые в ближайшее время могут привести к значительным результатам в рамках работы компании. Чтобы пройти обучение по бережливому производству или получить экспертную поддержку в этом направлении от регионального центра компетенций, можно обратиться по номеру 8−473−202−44−11.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.